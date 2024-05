L’Acciaiolo va avanti. Sextum e Volterrana no

Nelle finali play off degli undici gironi di Seconda Categoria tra le "pisane" ancora in corsa vince solo l’Acciaiolo che batte il Ponte a Cappiano 2-0 e andrà a disputare le finalissime che designeranno le compagini promosse in Prima Categoria direttamente o tramite la classifica di merito che verrà stilata dal comitato regionale toscano della Figc. Eliminate il Sextum Bientina, che ha perso in casa 3-2 contro il Montecarlo e la Volterrana, sconfitta a domicilio (1-0) dal Rosignano Solvay.

Meritata la vittoria della compagine della frazione di Fauglia che liquida il Ponte a Cappiano con il più classico dei risultato e martedì a Firenze, nella sede del comitato regionale Figc conoscerà la sua avversarie (o le sue avversarie) per il prossimo turno. Le finalissime dei play off, infatti, si disputeranno in cinque confronti diretti i cui abbinamenti verranno decisi tramite sorteggio.

Essendo un numero dispari di squadre (undici) tre giocheranno un triangolare all’italiana che vincerà la squadra che conquisterà più punti. Eccole le dieci squadre dalle quali uscirà l’avversaria o le avversarie dell’Acciaiolo: Audace Legnaia, Real Peretola, Sagginale, Olimpic Sarteano, Orbetello, Prato Nord, Montecarlo, Stia, Virtus Rifredi e Rosignano Solvay. Al Sextum Bientina e alla Volterrana resta l’amaro in bocca per le sconfitte, ma al culmine di una stagione straordinaria per entrambe le formazioni.