Laboratori al via nelle biblioteche

“Una biblioteca vestita a festa!” è il titolo del programma di attività rivolte a bambini e ragazzi organizzato dalla Biblioteca comunale da domani al 5 gennaio per promuovere la lettura in modo divertente. Il programma prevede quattro letture unite a laboratori creativi sul Natale e l’anno nuovo, che si svolgeranno alla Biblioteca di Orentano e alla Biblioteca del Capoluogo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione. Si parte sabato, dalle ore 10.30 alle 12.00, alla Biblioteca di Orentano, con “Natale nel sacco”, laboratorio adatto ai bambini di 6-11 anni. Si prosegue giovedì 28 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, alla Biblioteca di Castelfranco, con un laboratorio dal titolo “Fiabe in lanterne”. Seguiranno altri appuntamenti.