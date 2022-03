Una toponomastica paritaria, Pontedera scende in pista per la parità. L’iniziativa pubblica è in programma venerdì 18 marzo alle 17, nell’auditorium della biblioteca Gronchi, a partire dall’illustrazione del libro, "L’abbecedario degli stereotipi di genere" di Graziella Priulla, farà proprio il punto sul percorso intrapreso per colmare il gap di genere nella toponomastica.

Il Comune di Pontedera ha infatti aderito alla campagna denominata "8 Marzo, 3 donne, 3 strade", promossa dall’Associazione Toponomastica femminile, dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, con il patrocinio di Anci e intitolerà le piste ciclabili della città a figure di donne. Saranno gli studenti di alcuni istituti superiori a proporre i nomi a cui intitolare le piste attraverso un percorso che durerà 12 mesi.