La vita tormentata di Camille Claudel

Uno spettacolo intenso e coinvolgente porterà in scena la vita tormentata e straordinaria di Camille Claudel, artista visionaria, combattiva e fragile, il cui talento ha rischiato di essere inghiottito dall’oblio. Dopo il debutto a Lecco lo scorso 15 marzo, lo spettacolo arriverà per la prima volta in Toscana questa sera alle ore 18, al Teatro Mons Meliani di Ponsacco, con ingresso gratuito in un’occasione unica per riscoprire una figura femminile di straordinaria potenza espressiva. A dar voce a questo racconto sarà la Compagnia Semi Volanti, realtà teatrale da anni impegnata nel teatro civile con opere graffianti, poetiche e spesso irriverenti. Con questa nuova produzione, il gruppo esplorerà il confine tra genio e follia, offrendo un ritratto potente e struggente dell’artista francese. Liberamente ispirato a una drammaturgia di Dacia Maraini e adattato per il teatro da Ilaria Fontanelli, che ne cura anche la regia, lo spettacolo vedrà Eva Malacarne nel ruolo di Camille Claudel che attraverso un susseguirsi di visioni, ricordi e frammenti di vita che si mescolano tra verità e immaginazione, ripercorrerà la passione travolgente per l’arte, l’amore intenso e tormentato per Auguste Rodin e il dramma dell’internamento forzato in manicomio, dove Camille trascorrerà gli ultimi trent’anni della sua vita, dimenticata da tutti, ma non è finita qui: grazie alla collaborazione con il Circolo culturale Arci rinascita Ponsacco, dopo lo spettacolo seguirà una cena a tema "Dîner à thème: L’amore, l’arte e la parità di genere" che sarà su prenotazione e avrà un costo di 18 euro.