La vicinanza e la solidarietà dei politici

CAPANNOLI

Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà alla sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini, minacciata di morte, da un uomo. "Fare il sindaco è uno dei mestieri più complicati – scrive Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale –. È l’istituzione più vicina ai cittadini e quella a cui chiedono le risposte più difficili. Arianna Cecchini è una bravissima sindaca, ed è stata minacciata e messa sotto protezione insieme ai suoi figli. È semplicemente inaccettabile". "Esprimo totale vicinanza alla sindaca Cecchini – le parole della senatrice pisana del Pd Ylenia Zambito – Conosco molto bene le problematiche legate alla crisi abitativa ed anche cosa significhi essere prese di mira nonostante si faccia il massimo. Non può essere tralasciata la legalità. Troppo poco si parla anche del taglio del contributo all’affitto che il Governo ha deciso nella manovra di bilancio che provocherà ancora maggiori difficoltà alle famiglie". "Alla sindaca di Capannoli Arianna Cecchini va tutta la mia solidarietà – scrive Andrea Pieroni, consigliere regionale del Pd – Arianna è costretta adesso a vivere sotto scorta. I problemi troppo spesso ricadono tutti sulle spalle dei sindaci. Lo Stato non può girarsi dall’altra parte".

"Siamo vicini ad Arianna Cecchini – il Pd di Pisa – Amministrare richiede grande serietà e impegno, che Arianna ha dimostrato di avere e nessuna motivazione o condizione può legittimare un simile accaduto". "Alle difficoltà di gestire gli enti locali, che sempre più si fanno gravose, non si possono aggiungere azioni che turbano la vita personale – scrive Gianni Ferdani, coordinatore di Sinistra Italiana Valdera-Valdicecina – Alla sindaca Cecchini il miglior augurio per poter tornare presto a svolgere la sua attività in serenità".