La Valdera si mette in mostra. Blogger a caccia di prelibatezze

Il cuore pulsante della Toscana si prepara ad accogliere un gruppo di blogger e instagrammer per un tour culinario indimenticabile. Da oggi 8 al 10 febbraio, alcuni blogger di food e viaggi saranno ospiti in Valdera per gustare le prelibatezze del territorio e scoprire i suoi borghi e angoli nascosti. Tra i partecipanti ci sono Greta e Luca di “Travels with Taste”, con la loro passione per l’esplorazione dei sapori autentici; Jessica Greco, meglio conosciuta come Enjoyeattuscany su Instagram, celebre per le sue avventure gastronomiche e culturali nella regione; Camilla, con il profilo Techeprendi, un’esperta di enogastronomia sempre alla ricerca delle migliori esperienze culinarie; infine, Roberta di Viaggi di Roby Wanderlust, pronti a catturare con la loro sensibilità artistica ogni momento di questo viaggio culinario. Questo tour del cibo offrirà agli influencer l’opportunità unica di immergersi nella ricchezza della tradizione culinaria toscana, esplorando aziende d’eccellenza come Amedei, Pastificio Caponi e Formaggi Busti ma anche cantine vinicole come Pieve dei Pitti e laboratori artigianali in collaborazione con Arianna & Friends, oltre a visitare pittoreschi borghi Lari e le sue ricchezze gastronomiche, o Lajatico che custodiscono secoli di storia e cultura, senza perdersi una passeggiata nel centro di Pontedera. "La Valdera è una terra di sorprese gastronomiche e culturali, e siamo entusiasti di mostrare agli influencer ciò che la nostra regione ha da offrire in termini di autenticità culinaria e bellezza paesaggistica", racconta Simona dell’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera.