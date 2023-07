La Toscana nascosta di Gargani Mostra di foto al circolo di Isola

SAN MINIATO

La Toscana più nascosta. La Toscana meno visitata e meno turistica. La Toscana piùa utentica. C’è tutto questo nei ventiquattro scatti che il fotografo Nicola Gargani espone da oggi (inaugurazione alle 18,30), fino al 30 luglio, al circolo Arci di Isola, nel comune di San Miniato. Gargani, 49 anni, di professione metalmeccanico, come dice lui è "nato con la passione per la fotografia".

"Ho iniziato come autodidatta – racconta – Poi ho deciso di approfondire e studiare. Mi sono rivolto a Fotografando di Montopoli e lì ho acquisito una maggiore dimestichezza tecnica con gli scatti. Ma la foto resta solo una mia passione. Una passione che coltivo da sempre e che dal 2014 mi porta a esporre in varie zone della Toscana. La mia prima mostra è stata proprio a Isola, dove oggi torno con questa seconda serie di Made in Tuscany. La prima serie è stata lo scorso anno a Roccatederighi, con scatti incentrati in particolar modo sul Senese e il Grossetano".

"Mi piace fotografare la Toscana più nascosta, gli scorci dove la gente non passa, che sono fuori dalle strade principali e dalle più frequentate rotte turistiche – spiega ancora Gargani – In questi ventiquattro scatti che da oggi sono esposti a al circolo Arci di Isola troviamo in particolare immagini delle province di Pisa, Livorno, Firenze. Foto che realizzo durante il mio tempo libero, nei fine settimana o nei periodi di ferie, quando posso coltivare al meglio la mia passione per la fotografia".

Gargani in questi anni ha collaborato in particolar modo con la Pro Loco di Roccatederighi e con molte manifestazioni regionali di rievocazione storica. In questo contesto è forte il suo legame con il Palio dei Barchini con le ruote di Castelfranco che segue, ormai, da diverse edizioni sia nella sua parte storica, vale a dire la sfilata della mattina, che agonistica con la corsa dei barchini delle quattro contrade. "Il mio obiettivo – conclude – è realizzare una terza edizione che raccolga le foto di tutta la regione e per completare gli spazi che ho lasciato".

