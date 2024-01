La terza età? E’ una super età. L’incontro

Un nuovo incontro, un altro passo del percorso del gruppo che unisce l’unità pastorale di Calcinaia e Fornacette e il Comune di Calcinaia. Il nuovo appuntamento promosso da Agorà delle Idee si svolgerà mercoledì 10 gennaio a partire dalle ore 19 alla sala Andreotti in Piazza Kolbe (Piazza PAM) a Fornacette e si intitola “L’anziano siamo noi, Terza età - Super età”.

La serata che tratterà appunto il tema dell’invecchiamento con la partecipazione di tutte quelle realtà che animano, sostengono e accompagnano gli anziani, sarà divisa in due parti.

Nella prima attraverso una dettagliata relazione elaborata dal Comune si potrà inquadrare la situazione degli Over 65 sul territorio con numeri e dati. Successivamente grazie agli interventi di rappresentanti della RSA Migliorati, della Rsa Cottolengo, di Giovani senza età, dell’Associazione Auser e della Sartoria della Solidarietà si potrà approfondire il tema e conoscere proprio le storie dei nostri anziani e le esperienze e le attività in cui possono e sono coinvolti. Dopo l’Aperipensiero, ovvero una apericena offerta a tutti i partecipanti che regala anche uno spazio di tempo per riflettere su quanto emerso, nella seconda parte della serata sono previsti i laboratori e una condivisione delle considerazioni a sunto di questa iniziativa.