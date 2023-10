La storica postina Lia ha compiuto cento anni, festa nel rione Scioa

Una vita di fatiche e di sorrisi. Mezzo secolo in motorino, a suonare campanelli e consegnare la posta: una presenza amica, un punto fermo. Una iniezione di ottimismo: due parole con lei e riscopri il sole. Rappresenta tutto questo – un capitolo di storia davvero bello – la signora Lia, che ha compito il secolo di vita. E’ i traguardo dei cento anni per Pasqua Australia Codemo, ma siamo onesti: con questo nome nessuno in via Paolo Maioli, dove abita, né tanto meno nel resto della città, sa chi sia. Per tutti è solo e semplicemente Lia, la storica postina a cui tutti, ma proprio tutti, hanno legato un ricordo, un momento, un’emozione. Nativa di Sirmione, ma da almeno ottant’anni anni nel centro storico nel quartiere dello Scioa.Circondata dai parenti e da tanti vicini di casa ha festeggiato questo bellissimo traguardo. Per lei la visita ufficiale del sindaco di San Miniato Simone Gigioli e dell’ex sindaco Angelo Frosini, che è anche vicino di casa di Lia.