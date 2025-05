La sicurezza nei cantieri? È una questione di classe

POMARANCE Gli studenti della classe terza dell’Itis Santucci hanno completato il corso base sulla sicurezza nei cantieri grazie alle 8 ore di esperienza pratica all’interno dello stabilimento della Granchi Srl. Fedeli alla propria missione l’ente pisano Scuola Edile e Cpt della Provincia di Pisa hanno organizzato un corso per la sicurezza nei cantieri rivolto agli studenti della seconda classe dell’istituto industriale. Il corso, realizzato all’interno del progetto: "Conoscere il cantiere ed impararlo a Scuola", promosso dalla scuola Edile, ha visto i ragazzi impegnati per due giorni. Le ore fatte sono state equamente divise tra teoria e pratica. L’attività pratica è iniziata con la consegna dei Dpi che la Cassa Edile ha regalato agli studenti. Dopo la vestizione i ragazzi hanno potuto confrontarsi con l’Rspp aziendale sugli aspetti di sicurezza del cantiere e successivamente hanno visitato l’area industriale del Gruppo Granchi srl, in località Ponte di Ferro. A fine giornata il professor Luca Antonelli, docente di sistemi automatici all’Itis, ha ringraziato la direttrice Valentina Baldacci, e tramite lei il presidente Matteo Madonna, per l’attenzione che la Cassa Edile ha per le scuole del territorio e per le occasioni formative che riesce ad organizzare.