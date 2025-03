La sfida dell’efficienza energetica per la scuola e il cinema-teatro: "Migliorare la loro sostenibilità"

L’iniziativa mira a sfruttare le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, attraverso il nuovo Conto Energia 3.0, per migliorare la sostenibilità degli immobili pubblici. Il Comune di Terricciola ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di società E.S.Co. (Energy Service Company) accreditate o in corso di accreditamento.

L’obiettivo è individuare soggetti qualificati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica su edifici comunali, senza alcun onere per l’amministrazione: la scuola primaria Martini (Selvatelle) e il Teatro-Cinema di Terricciola. Le E.S.Co. selezionate dovranno effettuare gratuitamente la diagnosi energetica e proporre soluzioni di efficientamento. Successivamente, una volta ottenuto il finanziamento dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), saranno responsabili della progettazione, realizzazione, collaudo, messa in esercizio e manutenzione degli impianti per l’intera durata del contratto. L’intervento sarà realizzato a costo zero per il Comune, poiché gli investimenti saranno coperti dagli incentivi previsti dalla normativa vigente. Le società interessate devono presentare la propria candidatura entro il 31 marzo tramite all’indirizzo [email protected].

L’amministrazione valuterà le proposte in base a criteri di esperienza, qualità delle soluzioni tecnologiche, impatto ambientale e sostenibilità economica. Le società interessate devono garantire una serie di requisiti tecnici ed economici, tra cui: solida capacità economica e finanziaria, con disponibilità di risorse adeguate per coprire gli investimenti; esperienza comprovata in progetti di efficienza energetica su edifici pubblici.