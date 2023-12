La Rocca verso il voto: "Pd immobile e diviso"

La battaglia elettorale è già in pieno svolgimento. A cinque gioorni dalla fine dell’anno parte un duro attacco di Fratelli d’Italia alla giunta Giglioli. "O ggi il governo di questo Comune, è incapace di comunicare con le opposizioni e persino con la propria maggioranza – spiega una nota del circolo –. Ognuno ha i suoi progetti, che porta avanti in solitaria ed evitando accuratamente di coinvolgere, per ottimizzarne il “ritorno di immagine”, in vista appunto della prossima tornata elettorale".

"Immobilità pressoché totale per cinque anni su temi fondamentali (un elenco interminabile) che sono costati svariati milioni alla collettività senza avere riscontri ma creando solo malumore ed incertezza – si legge – . In questi giorni sono emerse nuove e preoccupanti problematiche: dal malessere che interessa il personale del Comune, in particolare la polizia municipale, alle strane “volate di fine anno”, per approvare varianti finalizzate a nuove edificazione nella frazione di San Donato, nonostante la contrarietà di gran parte della popolazione".

"Noi siamo convinti che serva un’alternativa a questa “tradizione politica” frutto di decenni di malgoverno, che continua imperterrita a danneggiare la collettività con il supporto dei voti di chi si fa incantare dalle sirene di Palazzo che promettono oro, argento e mirra per tutti – prosegue FdI –. Insomma un vero sistema di potere che ha giovato a pochi e fatto soffrire tutti. Abbiamo l’obiettivo di unire le forze attorno ad un progetto comune senza timori e senza secondi fini". Poi gli occhi al futuro: "La nostra missione è l’amore per la nostra terra e fare in modo che in questo Comune si possa tornare a mettere il “noi” davanti all’io – conclude il circolo –. FdI darà il massimo contributo e supporto decisivo all’attuale compagine dell’opposizione che ha ben lavorato e fatto emergere i disastri e le enormi lacune di questa amministrazione a guida Pd". Parole queste che potrebbero far presagire anche un fronte ampio delle oppisizioni nel tantivo di scardinare il Pd alla guida del Comune dal dopoguerra ad oggi.