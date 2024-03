La ricchezza delle aree umide. Meraviglie del Padule di Fuccchio

Il padule di Fucecchio è una tra le più importanti zone umide non solo della Toscana, ma anche dell’Italia, prezioso per la sua immensa biodiversità. Numerose varietà di animali e piante trovano qui un ambiente ideale per la sopravvivenza, resa possibile proprio dall’acqua. Negli ultimi anni, nonostante la carenza idrica, molte specie continuano a prosperare e a sostare in quest’area.

La flora del Padule di Fucecchio comprende oltre 200 specie di piante, arbusti e fiori. Uno dei più rari è il Giunco fiorito, con foglie lineari verde scuro e numerosi fiori rosati disposti a ombrello. Altre due piante particolari sono il Giglio d’acqua e la Cannuccia di palude.

Il Giglio d’acqua è una pianta galleggiante che cresce sulla superficie dell’acqua, mentre la Cannuccia di palude è una pianta erbacea della famiglia delle Poaceae, con foglie spadiformi verde scuro. Queste piante crescono grazie all’abbondanza d’acqua e al clima caldo e umido. Tra le specie vegetali, la canna comune e il falso indaco sono specie fortemente infestanti, che si adattano a vivere in condizioni estreme e tendono a prendere il posto delle altre specie vegetali, andando a distruggere habitat caratteristici delle aree umide.

Nel Padule sono numerosi gli uccelli tra stanziali e migratori. Nell’area si incontrano spesso aironi, tarabusi, anatre e, soprattutto, nei mesi di febbraio e marzo, i fenicotteri. Verso settembre, le cicogne. Entrambi sono animali molto amati dai visitatori. I fenicotteri sono uccelli sociali che vivono in grossi stormi nelle aree acquatiche. Il loro piumaggio varia dal bianco al rosa più o meno intenso. La cicogna bianca è un grande uccello facilmente riconoscibile per il suo candido piumaggio, prevalentemente bianco, con penne nere sulle ali. Ha lunghe zampe rosse e un becco appuntito, anch’esso rosso.

Le specie che danneggiano l’habitat degli animali del Padule sono prevalentemente il gambero killer e la gambusa. Il gambero killer è un crostaceo d’acqua dolce che scava gallerie nel terreno rendendolo instabile; la gambusa è un piccolo pesce che si nutre di uova e di piccoli invertebrati, mettendo a rischio la biodiversità del Padule.

Dunque la flora e la fauna sono minacciate, oltre che dalle specie alloctone, anche dall’inquinamento, dall’urbanizzazione delle aree limitrofe e dal cambiamento climatico. Le piante, in particolar modo, soffrono soprattutto per la siccità estiva e ogni anno molte rischiano addirittura l’estinzione.