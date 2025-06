La rassegna Viva il Cavallino di Monterufoli

Il weekend del 14 e 15 giugno sarà interamente dedicato alla rassegna del Cavallino di Monterufoli, un evento che promette di incantare grandi e piccini con un programma ricco di spettacoli e iniziative volte a celebrare questa razza equina autoctona, simbolo del nostro territorio. L’appuntamento, che si svolge nella cornice del Centro ippico Santa Barbara di Pomarance, offrirà due giornate intense e coinvolgenti. Gli organizzatori hanno messo a punto un palinsesto che spazierà dalle dimostrazioni equestri a momenti di pura adrenalina con esibizioni di doma e volteggio. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino l’eleganza e la forza del Cavallino di Monterufoli, apprezzandone le doti di agilità e versatilità. Ma la rassegna del Cavallino di Monterufoli non sarà solo un tripudio equestre. Per arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori, saranno allestiti numerosi stand che trasformeranno l’area della manifestazione in un vero e proprio villaggio del gusto e dell’artigianato. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un percorso sensoriale unico grazie agli stand enogastronomici. Qui, si potranno degustare ed acquistare le eccellenze culinarie del territorio, dai formaggi tipici prodotti dai pastori della zona ai salumi ed arrosticini di pecora Pomarancina, passando per pasta di grano duro, legumi, ortaggi e farine antiche biologiche locali. Sarà l’occasione per assaporare i veri sapori della tradizione toscana e scoprire prodotti a chilometro zero, frutto del lavoro e della passione dei produttori locali.

Accanto all’offerta gastronomica, ci saranno anche gli stand dedicati all’artigianato locale. Artigiani e artisti esporranno le loro creazioni uniche: oggetti in legno, ceramiche, panieri fatti a mano e tessuti. Sarà possibile provare i trekking someggiati con l’Asino Amiatino, una razza asinina che l’associazione promuove e salvaguardia con la stessa passione e dedizione riservata al Cavallino di Monterufoli. Sarà un’esperienza unica per scoprire la bellezza e la gentilezza di questi animali. L’evento rappresenta un’opportunità di svago e divertimento, ma anche un momento fondamentale per la valorizzazione e la salvaguardia del Cavallino di Monterufoli, razza che incarna storia e identità di queste terre.