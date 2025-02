La rassegna Ecofor fiabe entra nel vivo

Al teatro Verdi di Casciana Terme è iniziato ieri mattina Ecofor Fiabe 2025, il festival delle fiabe dedicate alla natura e alla tutela dell’ambiente organizzato, con la direzione artistica di Francesco Niccolini, da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. L’iniziativa ha preso il via proprio ieri con lo spettacolo Storia d’amore e alberi ed il laboratorio teatrale tenuto dall’attrice Simona Gambaro.

"Il teatro è uno strumento importante perché parla alle persone, permette incontri diretti, riflessioni in prima persona, una sensibilizzazione capillare – ha sottolineato Francesco Niccolini –. Il nostro obiettivo è raccontare in teatro, per le nuove generazioni, che cosa è la natura, come soffre, cosa sono lo sfruttamento del territorio e il cambiamento climatico, la fatica delle specie in via di scomparsa e molto di più". Ecofor Fiabe proporrà fino al 15 febbraio più di 20 iniziative fra spettacoli, laboratori teatrali, incontri, presentazioni di libri, ecomerende ed ecoaperitivi. Dopo la tappa iniziale a Casciana Terme-Lari, le altre iniziative si svolgeranno a Pontedera, a Fornacette, nel Comune di Calcinaia e a Ponsacco, dove è in programma al teatro Odeon anche l’evento finale, un Ecoincontro con lo scrittore Daniel Pennac.

Oggi Ecofor fiabe si sposta a Fornacette e Pontedera. Il primo appuntamento è alle ore 10 a Fornacette nella Sala James Andreotti con lo spettacolo Storia d’amore e di alberi per i bambini delle scuole elementari. Ecofor fiabe farà tappa a Pontedera nel pomeriggio quando alle 14, al Teatro Era, andrà in scena per i bambini delle scuole elementari Il piccolo Aron e il Signore del bosco con Sara Galli. Ed a seguire ci sarà un laboratorio sempre con Sara Galli. Inoltre alle ore 16 è in programma al Piccolo Teatro Digitale di via Dante a Pontedera un gruppo di lavoro con Silvia Colle, che sperimenta azioni e strumenti per promuovere, accompagnare e sostenere lo sviluppo della creatività, della professionalità e dell’innovazione nel Teatro ragazzi e dei giovanissimi. Infine alle ore 17.30 nella biblioteca Gronchi di Pontedera ci sarà la ecomerenda per grandi e piccini e a seguire la presentazione del libro ‘Il piccolo Aron e il signore del bosco’ (Carthusia Edizioni) scritto da Francesco Niccolini e illustrato da Sonia Maria Luca Possenti. Domani tanti altri appuntamenti, sia a Ponsacco che a Pontedera.