La piscina prende forma. I primi pezzi della struttura

PONTEDERA

Prende sempre più forma la nuova piscina coperta che sta nascendo nel quartiere di Fuori del Ponte, di fianco al Teatro Era. In questi giorni sono in corso i lavori per l’installazione dei prefabbricati che andranno a formare la struttura del nuovo PalAcqua, la maxi-opera da 5,6 milioni di euro che il Comune sta costruendo con i fondi del Pnrr. Ed è lo stesso Pnrr che detta i tempi e che vuole che entro il 30 settembre la struttura sia completa al 30%. "Tutti i giorni con gli uffici tecnici stiamo monitorando il cantiere per verificare l’andamento dei lavori – assicura Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici – per ora siamo all’interno dei tempi del cronoprogramma, sperando che il meteo sia clemente e che nei prossimi giorni ci lasci lavorare".

È questione di settimane e tutta la struttura avrà la sua forma completa. Tra lunedì e ieri sono state issate le prime parati e si può già intravedere come sarà la nuova piscina coperta comunale. Un impianto sportivo di ultima generazione molto atteso in città ma si può dire in Valdera. Negli ultimi anni la piscina comunale ha subito chiusure improvvise, talvolta anche prolungate, per la vetustà dell’impianto di via della Costituzione. Quelle cupole che dopo le infiltrazioni sono state recentemente ristrutturate nella parte esterna, allungando il suo fine vita di qualche anno, almeno fino al 2028. Il tempo necessario insomma per permettere agli atleti, grandi e piccini, che ogni inverno frequentano le vasche interne, di poter nuotare in attesa del nuovo PalAcqua, che se tutto andrà come previsto aprirà le sue porte dal settembre 2026. In questa grande area, oltre alla piscina, verrà realizzato verde pubblico e nuovi parcheggi. In attesa che anche il vicino ex deposito Cpt da anni rimasto abbandonato, possa diventare protagonista di un progetto di rigenerazione urbana.

l.b.