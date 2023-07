La pallavolo maschile torna a Pontedera, intitolata la palestra ai Giapponesi e al compianto Fabrizio Nassi

PONTEDERA

La nuova palestra del Polo scolastico Dino Carlesi è intitolata proprio a loro, ai giapponesi di Pontedera e al compianto Fabrizio Nassi, capitano della Nazionale italiana medaglia d’argento alle Olimpiadi del 1978. E non poteva esserci luogo migliore per celebrare il 50esimo anno dalla vittoria dello Scudetto italiano juniores di volley del Cus Pisa, squadra composta da molti pontederesi. Dopo la vittoria in semifinale contro la Panini volley, il trionfo arrivò in finale contro Us Palermo. Erano presenti ieri mattina Antonio Chelli, Massimo Doni, Alessandro Lazzeroni, Ludovico Masotti, Renato Mansani, Claudio Andolfi e Giuseppe Turini, assente giustificato coach Cluadio Piazza che ha inviato un videomessaggio. Il ricordo anche al compianto Paolo Bachi, a cui è intitolato il campo sportivo della Stella Azzurra. "È un ricordo bello che ci fa battere ancora il cuore – dicono – oltre che atleti eravamo amici veri, si viveva la pallavolo in maniera completa, tutti i giorni. Anche la domenica si scavalcava le vetrate della palestra comunale per ritrovarci a giocare". E dal 2019, dopo 40 anni, è tornata la pallavolo maschile a Pontedera con l’Era Volley Project che può vantare una Prima squadra in B, la Prima divisione e un settore giovanile con 50 ragazzi. "Affinché questi ricordi non rimangano come rose nel deserto stiamo cercando di far riprendere la pallavolo maschile a Pontedera – dice Fabio Innocenti, un altro dei Giapponesi di Pontedera – qui c’è una grande tradizione e non vogliamo che venga dimenticata". Il saluto del primo cittadino Matteo Franconi: "Dalla palestra al libro fino alla ripartenza della pallavolo maschile a Pontedera, tutti elementi per ricordare questa storia di cui se ne parla e se ne continuerà a parlare siamo qua per ricordare quei momenti, chi purtroppo non c’è più, ma anche per stimolare chi sta portando avanti la pallavolo in generale e la pallavolo maschile in modo particolare".

Luca Bongianni