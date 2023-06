La Notte Nera trasloca Peccioli ’batte’ S. Miniato

Confcommercio l’aveva detto che la Notte Nera avrebbe traslocato e che il brand, creato per San Miniato – e naufragato dopo dieci anni nel duello con il Comune – avrebbe continuato a vivere per sostenere il commercio sul territorio e valoirizzare una grande risorsa: il tartufo, in questo caso il nero d’estate. Così la magia della Notte Nera è pronta ad abbracciare il centro storico di Peccioli. Sarà il suggestivo borgo dell’Alta Valdera l’inedita location dell’edizione numero 10 della manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune, la collaborazione di Savini Tartufi e CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa. Uno scenario da sogno che ospiterà sabato 8 luglio la festa dedicata al tartufo nero, prodotto gastronomico d’eccellenza del territorio, in un contesto che vedrà protagonisti spettacoli, buon cibo, musica e divertimento.

"La Notte Nera a Peccioli è una grande opportunità per il nostro territorio – ha detto il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. –. Senza dubbio uno tra gli eventi più importanti, che dal momento in cui per volontà del sindaco Giglioli non si è potuta fare a San Miniato è stato accolto da questa amministrazione. Ringraziamo il Comune e in primis il sindaco Macelloni per la grande sensibilità dimostrata". "Siamo molto felici perché crediamo molto in questo tipo di iniziative – ha spiegato Macelloni – . La Notte Nera ha già avuto luogo negli anni ed ha una forte credibilità, Siamo molto soddisfatti e daremo tutto il nostro supporto perché la manifestazione riesca nel miglior modo possibile. Luglio per noi è un mese pieno di appuntamenti e la Notte Nera chiude il cerchio".

Ma come sarà la Notte Nera pecciolese? Dalle 19 nelle principali piazze e strade del centro storico si alterneranno esibizioni di spettacoli itineranti, artisti di strada e gruppi musicali. Il re della serata sarà senz’altro il tartufo, a disposizione nelle sue svariate declinazioni nei ristoranti, locali e botteghe del borgo, per l’occasione aperti fino a tardi e pronti a soddisfare tutti i palati con ricette e proposte gastronomiche esclusive. Sarà inoltre possibile degustare e acquistare prodotti a base di tartufo negli stand gastronomici. Un percorso allietato da esibizioni musicali, spettacoli negli piazze e negli angoli più belli. Tra mercatini e attrazioni.

Carlo Baroni