Un mese di eventi contro la marginalità

Un mese di eventi estivi anche in zona stazione. Piazza Vittime dei Lager nazisti sarà palcoscenico di cinema, teatro, musica e divertimento. Si parte domani con il primo dei tanti eventi organizzati dal Comune in collaborazione con diverse realtà del territorio tra cui la biblioteca Gronchi, Arci Valdera, l’Accademia Musicale Pontedera, Junco, lo studio Katlyd e Spazio Nu. Domani sera il primo appuntamento aperto a tutti in piazza Vittime dei Lager Nazisti. Tutto sulle note africane. Si parte alle 19 con il laboratorio di percussioni e canti africani condotto da Jean Louis Degree Gnonka. Alle ore 20 ‘Mali Sadio’, una storia raccontata ed accompagnata dalla kora del griot Kebba Sossu. Alle 21.15 poi musica dal vivo a cura di Spazio Nu. Giovedì 26 si proseguirà subito con un nuovo evento a partire dalle letture per bimbi e bimbe (4-7 anni) a partire dalle 17.30 mentre alle ore 21 ci saranno laboratori per bambini di musica e teatro. Gli eventi del cartellone ‘Fermata Pontedera’ andranno avanti fino al 22 luglio. "Presentiamo un cartellone di eventi variegato e adatto a più fasce d’età – così la vicesindaca e assessora al sociale, Carla Cocilova – in questo quartiere vogliamo contrastare e contenere la marginalità ed alta marginalità e al tempo stesso portare avanti un lavoro socio-culturale per riempire questa piazza di altro rispetto a ciò che è avvenuto in passato. L’amministrazione c’è e porta avanti questo progetto. Abbiamo anche ripulito e riorganizzato gli spazi del giardino". Qui dove da gennaio Arnera porta avanti un progetto di monitoraggio del territorio attraverso un gazebo attivo il martedì e venerdì in orario 15-18 ed attraverso un’unità di strada con personale in giro per il quartiere. "Da gennaio abbiamo incontrato 110-120 persone – dice Fabrizio Mariani di Arnera – il 20% donne e l’80% uomini. Ogni giorno incontriamo persone nuove, da chi ci chiede bisogni primari come una coperta o un pezzo di pane a chi ha bisogno di servizi come rinnovo documenti o scrivere un cv". Il servizio poi si trasferirà nell’ex Casa del volontariato al Villaggio Piaggio ora in ristrutturazione. l.b.