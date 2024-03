La Nazione: 165 anni di storia. Informazione e impegno

La Nazione nasce la notte del 13 Luglio 1859 per volere di Bettino Ricasoli, come giornale politico per portare avanti la causa italiana di "Indipendenza, Unità e Libertà", dopo l’Armistizio di Villafranca. Grazie all’impegno di giornalisti e grafici, è ufficiale dal 19 luglio con un’uscita quotidiana e un’ampia distribuzione. Dal 1869 il direttore Civinini le dà una nuova veste grafica e accoglie anche articoli e racconti a puntate di scrittori italiani e stranieri. La Nazione ha mantenuto la sede a Firenze anche dopo il 1871, nonostante lo spostamento della capitale d’Italia a Roma, e dal 1966 si trova in via Paolieri.

Nel tempo ha recepito innovazioni come la "linotype" per accelerare la composizione delle pagine e ha dato ampio spazio alla cronaca locale, a sport, moda e spettacolo, diventando il quotidiano che conosciamo oggi. Molti aspetti politici, economici e culturali della Toscana e dell’Italia risorgimentale sono

vivi nelle pagine della Nazione consultabili nell’Archivio Storico digitale della Regione Toscana.

Il quotidiano del 17 marzo 1861 celebra la nascita del regno d’Italia con capitale Torino, mentre il 19 novembre 1865 si apre con il discorso tenuto il giorno precedente da Vittorio Emanuele II in occasione della prima seduta del Parlamento a Firenze, dopo lo spostamento in Toscana della capitale.

Del 21 settembre 1870 è la notizia della breccia di Porta Pia, quando i soldati italiani entrano in Roma che diviene parte dello Stato italiano e sua capitale nell’anno successivo. Il 24 maggio 1873 annuncia la morte di Alessandro Manzoni, letterato insigne, senatore del regno e "cittadino ardente dell’Indipendenza e della libertà d’Italia". Nel tempo, oltre ai fatti di cronaca La Nazione celebra anche altri anniversari.

Il 17 febbraio 1907, ad esempio, comunica la morte di Giosué Carducci, al quale è intitolata la scuola di Santa Maria a Monte e dedica al poeta la prima pagina con un pensiero di Giovanni Pascoli, suo allievo.

Il 2024 è pieno di eventi: 75 anni dalla fondazione della Nato, 35 anni dalla caduta del muro di Berlino,150 dalla nascita di Guglielmo Marconi, inventore della radio, 80 anni dalla Liberazione. Il 29 novembre, La Nazione ricorderà sicuramente la morte di Giacomo Puccini, di cui nel 1910 aveva menzionato la prima de La fanciulla del West al Metropolitan di New York.

Oggi La Nazione è sia analogica sia digitale, con un sito internet e moderne opportunità di fruizione, ma leggere un giornale di carta rispetto a un articolo su internet suscita ancora emozioni e allena anche il cervello.