La musica entra in conceria: "Anzi, torna da dove è uscita. Porta gioia, allegria e serenità"

SANTA CROCELavoro monotono e faticoso? Ripetitivo e noioso? Proviamo a renderlo più "leggero" con la musica in sottofondo. E’ quello che sta avvenendo alla Masoni industria conciaria di Santa Croce dove è in funzione da alcuni giorni un impianto di diffusione acustica in alcuni reparti della fabbrica fondata nel 2001 da Fabrizio Masoni. In questi anni la conceria Masoni ha puntato molto sulla sostenibilità ambientale e su luoghi produttivi di comfort e design. "Sono stati fatti innumerevoli studi sugli effetti dell’ascolto di musica nei posti di lavoro – si legge in una nota – Studi dai quali è stato dimostrato che, grazie alla musica, si creano ambienti di lavoro più piacevoli aumentando così la creatività durante i brainstorming e la produttività di reparti dove si svolgono attività particolarmente monotone. La musica insomma è vista come un’alleata per rendere più efficiente un’azienda"."Partendo dal presupposto che è impossibile permettere l’uso degli auricolari in fabbrica per motivi di sicurezza – spiega il titolare, Fabrizio Masoni – abbiamo deciso di dotare alcuni reparti di un impianto di diffusione acustica perché pensiamo che vivere un’intera giornata senza la musica sia triste. Nessun esperimento o studio verrà fatto a dimostrare un aumento di produttività o un miglioramento delle relazioni interpersonali. Non a tutti piacerà un brano ma quel brano piacerà ad altri e così via, come tutte le cose della vita. Soul, blues, jazz e anche il rap nascono dai suoni del lavoro, dalla fatica dell’uomo e dalla sua ricerca di felicità. Oggi la musica entra nel posto di lavoro passando dalla stessa porta dalla quale era uscita. Tornandovi per restituire gioia, allegria, serenità". E dal 13 febbraio, Giornata mondiale Unesco della Radio, Masoni Industria Conciaria sarà su Spotify.gabriele nuti