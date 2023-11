La mobilitazione per canili e gattili

Il Nogra guardie zoofile-Pisa in collaborazione con la pagina Facebook “Pisa e Provincia Animali Persi e Ritrovati” organizza la raccolta per aiutare cani e gatti dei canili e gattili toscani devastati dalle violente piogge dei giorni scorsi, che hanno provocato danni ingenti alle strutture, che non hanno piu cibo, cucce, coperte, ciotole e altri materiali di consumo quotidiani portati via delle acque. Servono pale, guanti, spugne e detersivi sanificanti, cibo per gani e gatti, guinzagli, collari, cucce morbide e in legno o plastica,trasportini, antiparassitari. I materiali saranno raccolti mercoledì 8 e giovedì 9 novembre dalle 16 alle 19 nel parcheggio del Mercato di via Paparelli a Pisa dove ci sarà una postazione fissa per il ritiro. Per donazionii di crocchette e umido, o per dare una mano nella raccolta contattare il️ 347.7687762 Punto di raccolta attività commerciali:

“I Sellai di Pisa” via Due Arni n. 22 (PI) dal lunedì al sabato ore 9-13 e 16-19.