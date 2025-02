La lunga notte di piogge. Fiumi gonfi e smottamenti. Le criticità in Valdera

La notte di paura è passata. E ha lasciato sul terreno tanti allagamenti, frane di vario livello ed ha fatto emergere criticità.Anche tutta la giornata di ieri ha dovuto fare i conti con la tanta pioggia venuta giù. Di acqua ne è caduta veramente tanta. Ieri pomeriggio è stata chiusa al transito via Maremmana, nella zona di Treggiaia, a causa del passaggio dell’ ondata di piena del fiume Era. La zona interessata dall’allagamento è il tratto finale di via Maremmana che porta verso Ponsacco e via della Conca. La situazione è stata costantemente sotto il monitoraggio delle autorità competenti e della Protezione Civile. Chiuso temporaneamente al traffico, per motivi di sicurezza, anche il sottopasso di via Maremmana nella zona tra Pontedera e Fornacette. Com’era già accaduto in occasione dell’ultima, violenta sferzata temporalesca, la forza dei rovesci andati avanti per tutta la notte s’è fatta sentire ovunque, anche se le maggiori problematiche sono state "macchia di leopardo".

Il sindaco di Chianni, Giacomo Tarrini, attraverso il proprio profilo Facebook a informato tutti che "a causa di una frana del bordo stradale in Via Falugi (località Cimpoli), dopo i lavori di messa in sicurezza dell’area, è stato istituito il senso unico a scendere dalla frazione di Rivalto a partire dall’intersezione con via de Giardino fino all’intersezione con via Rimembranza". "Nei prossimi giorni – ha aggiunto – verrà istallato impianto semaforico che ripristinerà il doppio senso alternato". A causa della frana è stato chiuso al transito dei bus il centro abitato di Rivalto. Per questo motivo fino al ripristino della regolare viabilità, le corse della Linea 410 "Pontedera – Chianni" dovranno effettuare una deviazione di percorso. La Linea 410 "tratta Casciana Terme - Chianni" non transita da Rivalto. Percorso regolare, invece, su Sp48 via Del Monte Vaso fino all’intersezione con via La Lama, con prosecuzione in direzione Chianni. A Terricciola e Casciana Terme-Lari, in poche ore, sono caduti rispettivamente oltre 34 millimetri e 49 millimetri di pioggia. Temporali a ripetizione che hanno creato vari disagi. Anche alcuni smottamenti. Il sindaco Matteo Arcenni ha monitorato personalmente, insieme al personale impegnato nelle operazioni, l’evolversi della situazione. "Nelle ultime 24 ore nel territorio comunale di Terricciola sono caduti 65.6 millimetri di pioggia, come indicato dalla stazione meteo del Centro funzionale regionale".

Le forti piogge hanno causato alcune criticità: smottamenti in via Rampucci, a Terricciola, in via Lemmi, in località Chientina e in via di Valle, in località Le Case. É stato poi riaperto anche il ponte sul fiume Cascina, in località La Fraschetta, chiuso in via precauzionale nella serata di venerdì 31 gennaio quando ancora la pioggia aera battente.

Carlo Baroni