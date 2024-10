La grande festa di Ponsacco. Storia e presente si mescolano

PONSACCO

"Siamo onorati di essere qui e di aver avuto l’opportunità di organizzare questo evento – hanno detto il sindaco Gabriele Gasperini e gli assessori della sua giunta saliti sul palco ieri mattina per l’apertura della fiera di San Costanzo –. La fiera per i ponsacchini è la festa più importante dopo il Natale, è il momento in cui le famiglie si ritrovano a pranzo, quando si sfoggiano i vestiti nuovi, il momento della socialità". Quest’anno il filo conduttore della giornata è stata la partecipazione delle tante realtà e delle associazioni di Ponsacco. A partire dal gruppo Alfieri e musici di porta pisana che ha inaugurato la fiera con i tamburi e gli sbandieratori.

E poi gli stand delle contrade e della rievocazione storica ai giardini pubblici, insieme a tante realtà sportive che hanno offerto per tutto il giorno attività e animazione per grandi e piccini. Un’edizione meno scenografica e degli ultimi anni, ma più incentrata sulle realtà e i talenti ponsacchini a partire dalle associazioni culturali sportive e dalle organizzazioni di volontariato. Una caratteristica che si è aggiunta al tradizionale mercato, ai banchi dei tradizionali dolciumi tipici della fiera e al luna park.

L’organizzazione è stata affidata alla scuola di musica di Ponsacco ArtworkVillage, diretta dal maestro Carlo Buscemi. Un programma che già dalle intenzioni ha puntato a coinvolgere i cittadini di Ponsacco come parte attiva nella sua realizzazione. Omaggio alla ricchezza e alla varietà culturale della comunità locale. L’altro aspetto della prima fiera della giunta Gasperini è stato quello ludico. In piazza della Repubblica oltre agli spettacoli teatrali e musicali che si sono alternati nel corso della giornata e della serata anche spazi per bambini e due stand adibite a Escape Room.

"Anche quest’anno, come facciamo da ormai 20 anni, Confcommercio Pisa si è occupata di organizzare l’area Expo con le aziende del territorio – hanno detto il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa e del Centro Commerciale Naturale di Ponsacco Alessandro Simonelli e il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli–. Una bellissima giornata che ha visto un flusso ininterrotto di persone partecipare alle numerose iniziative e frequentare gli stand. Una grande vetrina per realtà d’eccellenza del nostro territorio".