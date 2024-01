La giunta perde ancora pezzi. Lascia l’assessora Marzia Fattori

La giunta Giglioli perde un altro pezzo. Una bomba a pochi mesi dal voto. Le distanze tra Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattaori erano diventate ormai incolmabili. Marzia Fattori ieri ha rassegnato le sue dimissioni, immediate e irrevocabili. Al momento il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, assume ad interim le deleghe a lavori pubblici, ambiente e difesa del suolo, protezione civile e cittadinanza attiva che l’ex assessora Fattori ha ricoperto in questa legislatura.

"Ringrazio l’assessora Fattori per il lavoro svolto nella giunta che ho guidato in questi quattro anni e mezzo, e prendo atto con rammarico della scelta che mi ha comunicato - ha detto il sindaco -. Al momento assumo le deleghe, come da prassi, e, nei prossimi giorni, di concerto con i membri della giunta e le forze politiche di maggioranza, valuteremo la migliore scelta possibile per i mesi che ci separano dalle elezioni". Va ricordato che Giglioli è senza l’assessore al bilancio ormai da anni. Ora è anche senza quello ai lavori pubblici, mentre nel Pd non sono ancora stati sciolti tutti i nodi per la sua ricandidatura per la seconda legislatura: il primo cittadino, da mesi, ha dato la disponibilità a fare il "bis", ma il partito prima del via libera ha avviatto una consulazione ed un riflessione interna – si apprende - che non si è rivelata così liscia e priva di distinguo. Il "caso Fattori", in questa fase, potrebbe complicare ancora di più le cose. Ma cos’è successo? Sindacoe assesore ai lavori pubblici erano – secondo quanto emerso negli ultimi tempi – come separati in casa e tutt’altro che allineati non solo e soltanto sulle gestione delle deleghe di Fattori, ma anche sugli indirizi politici generali che stanno caratterizzando la gestione del Comune dall’attuale amminiustrazione.

Nei mesi scorsi c’era già stata una significativa presa di posizione di Fattori. Nell’aprile dello scorso anno durante la riunione di giunta, quando fu messo al voto il rendiconto di gestione 2022, il documento con il quale si prendeva atto del bilancio passato, l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori si astenne. Da entrambe le parti fu evitata ogni polemica. Ma iniziò la fase di separazione. Ieri il divorzio.