La finestra sul tempo di Don Bruno e le radici del territorio in un libro

Un (doppio) pezzo importante del borgo di Riparbella. Il primo è l’autore: Don Bruno Chiavacci, alla guida della parrocchia di San Giovanni Evangelista da ben 44 anni. E’ suo il nome in copertina sul libro "Passeggiata nella Storia di Riparbella", scritto insieme a Severino Bolognesi, ingegnere riparbellino e cultore di storia. Il volume racconta l’ampia finestra di tempo che va dal 1300 al 1923: personaggi, famiglie, parroci, sindaci, "gesta, avventure, gioie". Verrà presentato domani, alle 18.30, nei locali dell’Ufficio turistico di Riparbella, iniziativa che intreccia memoria e identità e che è promossa dalla Proloco e dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma "Seminando cultura a Riparbella". La presentazione – occasione per un viaggio nel tempo alla ri-scoperta delle radici del territorio – prevede il dialogo con l’autore, le domande del pubblico e il rinfresco finale per tutti.

"Di libri che abbiano ricostruito la storia di Riparbella ne sono usciti tanti, ma troppi episodi sono stati trascurati, soprattutto quelli legati alla vita di tutti i giorni. Particolari importanti che ho ritrovato nell’archivio parrocchiale, in quelli dell’Arcivescovado sia di Pisa che di Firenze e negli archivi comunali. Insieme, io e Severino, abbiamo raccolto tantissime notizie che fino ad oggi non erano apparse in nessuna pubblicazione. Mai lette ma interessanti perché permettono un confronto con la vita di oggi". "Riparbella – scrive don Bruno della sua introduzione – è una realtà vivente, ha il suo cuore, il suo volto". Una storia che può parlare alle nuove generazioni perché, come afferma la frase in copertina: "Non conoscere ciò che accadde prima che nascessimo è come rimanere sempre fanciulli". Un lavoro in divenire: "La seconda parte racconterà gli anni dal 1923 ad oggi, complessi e difficili. Ci sono aspetti che stiamo approfondendo anche attraverso una serie di interviste".