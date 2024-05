La Cuoiopelli perde contro lo Zenith Prato e dice addio agli spareggi nazionali

CUOIOPELLI

2

ZENITH PRATO

3

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (68’ Passerotti), Bagnoli (72’ Guerrucci), Viola, Nardo, Lucaccini, Regoli (60’ Goh), Costanzo (86’ Sgherri), Pepa (50’ Fantini), Benericetti, Bianchi; a disposizione Brogi, Innocenti, Razzauti, Taverni. Allenatore Roberto Falivena.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bagni, Kouassi (88’ Mari), Cela, Lunghi (70’ Gonfiantini), Ciravegna (90’ Falteri), Saccenti, Castiello, Casini (68’ Moretti), Chiaramonti, Rosi; a disposizione Pellegrini, Mariani, Braccesi, Buscema, Luka. Allenatore Simone Settesoldi.

Arbitro: Buchignani di Livorno (assistenti Smecca di Carrara e Barretta di Pistoia).

Marcatori: 1’ e 86 (rig) Chiaramonti, 65’ Ciravegna, 67’ Fantini, 86’ (rigore) Chiaramonti, 91’ Guerrucci.

Note: ammoniti Goretti e Costanzo della Cuoiopelli, Castiello e Chiaramonti dello Zenith Prato

LARCIANO – Finisce qui la stagione della Cuoiopelli. Sul campo neutro di Larciano i biancorossi di Roberto Falivena sono sconfitti nella finale dei plòay off del girone A di Eccellenza contro lo Zenith Prato che prosegue gli spareggi contro gli emiliani del Granamica. Il gol al primo minuto ha spianato la strada allo Zenith e scombussolato i piani della Cuoio, che comunque si è ripresa subito e ha cominciato a giocare e presentarsi dalle parti di Brunelli. La partita è stata molto bella e giocata a viso aperto da enttrambe le squadre. Al 65’ Ciravegna ha segnato il raddoppio e due minuti dopo Fantini ha accorciato le distanze. La Cuoiopelli ha spinto sull’acceleratore, ma la difesa pratese non ha corso grossi pericoli. All’86’ lo Zenith va sul tre a uno con un calcio di rigore trasformato da Chiaramonti. Nel recupero la Cuoio accorcia ancora con Guerrucci con un bel tiro da fuori e allo scadere va vicina al 3-3 su azione d’angolo. Passa lo Zenith. La Cuoio comincia va in vacanza.