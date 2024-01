La crescita dei musei della città: "E li valorizzeremo ancora di più"

Positivo l’andamento delle presenze turistiche che trainano anche il successo dei musei (nel 2023 c’è un incremento dei visitatori del 21,6%). Musei che l’amministrazione comunale intende valorizzare ancora. "Le cifre ci dicono che i nostri Musei sono attrattivi ed interessanti – dice l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Stiamo lavorando insieme a CoopCulture, il soggetto che gestisce i musei, per incrementare ancora le presenze attraverso una serie di progetti per il futuro".

"E’ partito anche il progetto del Sistema Museale integrato, in grado cioè di unire tutti i musei cittadini in una rete – aggiunge Arzilli –, che ha aperto alle prime iniziative collettive e ci stiamo impegnando per mantenere il riconoscimento di Museo di rilevanza regionale, ottenuto nel 2018 dal palazzo comunale e dall’oratorio del Loretino e, nel 2019, dal Museo della Memoria". "Oltre a questo, una riflessione a parte riguarda l’area archeologica di San Genesio – prosegue Arzilli –: dal 2020 al 2023 il Museo ha ospitato una classe della scuola primaria “Collodi” di Ponte a Elsa, un progetto nato per la necessità di reperire nuovi spazi, durante la pandemia, che poi è proseguito anche dopo. Da allora il museo è stato utilizzato dalle scuole per visite didattiche, senza però essere aperto al pubblico, e anche questo è un dato che ha inciso sui numeri complessivi degli accessi".

"Quest’anno l’area riaprirà al pubblico – conclude Arzilli –: conclusi i lavori di copertura dell’area di scavo, la realizzazione delle passerelle e dopo un intervento di valorizzazione delle creste murarie necessario a rendere visibile il perimetro dell’abbazia, contiamo nei prossimi mesi di poter riprendere a pieno regime l’attività museale e le visite guidate". A pieno ritmo anche la didattica nei musei, soprattutto per quanto riguarda il museo della scrittura di San Miniato Basso, il luogo dove si registra un incremento costante delle presenze, con un dato complessivo di accessi da parte delle scuole di 4.131 studenti. Sono 43 gli eventi e i laboratori organizzati da CoopCulture e dal Comune che si sono svolti all’interno delle diverse sedi dei musei per un totale di 1.855 presenze.

C. B.