La corsa a sindaco di Mori: "Ecco i nostri candidati"

La corsa a sindaco di Paolo Mori, 62 anni, per oltre 30 anni giornalista Ansa, prosegue a grandi tappe. Incontri e presentazione della lista. Tre gli appuntamenti in programma nel fine settimana per presentare i candidati e il programma della formazione "Per il Bene Comune": oggi alle 17 a Perignano, Circolo Cacciatori e Ciclisti; domenica alle 18 a Casciana Terme, Salone delle Terme; poi alle 21.15 Lari, Castello dei Vicari

"La squadra è composta da persone che abitano il nostro territorio – spiega Mori - che hanno un percorso di vita e professionale di rilievo, che hanno già avuto esperienze amministrative nel nostro Comune. Alcuni si riconoscono nell’area politico culturale del centrodestra, altri hanno orientamenti, modelli di riferimento diversi: sono orgoglioso della composizione della lista che rispecchia pienamente i valori dell’associazione Bene Comune che fa dell’inclusione e della pluralità principi cardine".

"Siamo già da settimane a lavoro fra la gente – conclude Mori - per far conoscere il nostro programma e il nostro metodo di lavoro: l’appuntamento elettorale dell’8-9 giugno, dove si deciderà la nuova amministrazione del Comune di Casciana Terme Lari, rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio del nostro territorio. Abbiamo un programma articolato e dettagliato costruito con i cittadini. Noi siamo pronti ad amministrare, aperti all’ascolto di tutti, ma anche sicuri e determinati. Siamo la forza tranquilla del cambiamento".

I candidati: Rosanna Caporali, 68 anni, insegnante in pensione; Alessandra Dal Canto, 60 anni, docente di religione; Enrico Fatticcioni, 54 anni, agente di commercio; Sandro Francalanci, 54 anni, tributarista; Rachele Galli, 39 anni, archeologa e insegnante; Pierangela Gemignani, 69 anni, consulente; Antonella Giannoni, 67 anni, consulente finanziario; Antonio Malacarne, 65 anni, pensionato; Simone Luigi Marconcini, 40 anni, direttore residenza sanitaria; Fabrizio Marconi 59 anni, Ufficiale dell’Esercito Italiano; Cristiana Minuti, 55 anni, impiegata Azienda Usl Toscana nord ovest; Elisabetta Nesti, 56 anni, casalinga; Emanuele Parravicini, 40 anni, imprenditore; Rossana Sordi, 65 anni, architetto; Marco Visconti, 60 anni, geometra libero professionista; Francesca Vitarelli, 54 anni, manager risorse umane.