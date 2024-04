La Comunità montana cerca due operai forestali

Nuova opportunità: l’Unione Montana Alta Valdicecina ha pubblicato on line un bando per l’assunzione di due operai forestali, con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel Ccnl per "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario. Il bando è disponibile sui siti www.inpa.gov.it e www.umaavc.it. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma digitale inPa entro le 12 del prossimo giovedì 9 maggio. Tra i requisiti richiesti dall’Unione Montana: il possesso del diploma di scuola dell’obbligo o di scuola secondaria di primo grado, la patente di guida categoria B, età inferiore ai 45 anni, la disponibilità a svolgere un servizio di reperibilità. L’ambito lavorativo è il territorio nel quale l’Unione Montana esercita le funzioni di forestazione e gli interventi in convezione.