La comicità sale sul palco. Stasera l’ultimo spettacolo

Stasera ultima serata. Dopo che le prime due serate hanno riscosso successo e apprezzamento. Con la centrale Piazza del Popolo a Santa Croce tornata ad essere, per il secondo anno consecutivo, un palcoscenico a cielo aperto per ospitare una serie di spettacoli di teatro comico. Gli spettacoli, a ingresso gratuito, sono un’occasione unica – spiega una nota : per godere di tre serate di risate e puro divertimento, grazie alla partecipazione di talentuosi attori amatoriali che porterno in scena esilaranti commedie e sketch irresistibili, e per vivere insieme momenti di spensieratezza e condivisione, valorizzando il talento locale e riscoprendo il piacere del teatro all’aperto. A chiudere la rassegna è lo spettacolo "Maldamore" di Angelo Longoni, alle 21,30, messo in scema dal gruppo teatrale Four Red Roses di Castelfranco di Sotto. In scena la storia di Paolo un musicista sposato con Sandra, con la quale fatica ad avere un figlio. Marco è sposato con Veronica, sorella di Paolo, con la quale ha una figlia. Una sera Marco confessa a Paolo di avere un’amante della metà dei suoi anni, e Paolo ammette di aver avuto anche lui una scappatella amorosa con un’altra donna durante una trasferta di lavoro. Peccato che le mogli abbiano ascoltato la conversazione dei mariti: il resto è tutto da scoprire.