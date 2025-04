La città, il turismo e i nodi irrisolti: "Lavoriamo per risolvere criticità"

"Siamo al lavoro per rendere la città più accogliente". Così Sindaco e vice rispondono a commercianti e cittadini che hanno puntato il dito su alcune criticità di San Miniato. "Siamo consapevoli che in questo momento il centro storico è sotto stress per una serie di lavori programmati ma impattanti e alcune difficoltà causate dai recenti avvenimenti atmosferici che hanno colpito duramente questa e altre zone del nostro territorio – dicono Simone Giglioli e Azzurra Bonaccorsi –. Tuttavia ci sentiamo di dover fare alcune precisazioni rispetto a quanto sta circolando sui social, perché l’amministrazione non resta a guardare ma sta lavorando per trovare soluzioni e apportare correttivi".

"Per quanto riguarda l’isola ecologica di Piazza San Pio, il cancello era stato rotto in più punti ed è stato tolto per essere riparato. Nei prossimi giorni verrà installato quello nuovo, sorretto da una barra di ferro perché sia più resistente e capace di resistere agli urti – precisano gli amministratori –. C’è voluto più tempo del previsto perché purtroppo i danni erano ingenti e abbiamo cercato di fare un lavoro sul quale speriamo di non dover intervenire nuovamente". Gli amministratori fanno chiarezza anche sul bagno pubblico sotto ai Loggiati di San Domenico. "Il bagno pubblico non è chiuso, abbiamo organizzato il servizio con la Fondazione San Miniato Promozione che ne tiene le chiavi, in modo che, in orario di apertura dell’ufficio turistico, chiunque ne abbia necessità lo possa utilizzare - spiegano -. Il problema sta nel fatto che ci sono continui atti vandalici che ci costringono ad intervenire, praticamente quasi ogni giorno. Il lucchetto della porta è stato più volte rotto e persino i sanitari sono stati vandalizzati".

Poi il nodo parcheggi. Il più critico. "La frana che ha interessato il parcheggio del Cencione è un danno significativo per tutto il Comune e questo è innegabile. Siamo tuttavia al lavoro per cercare di riaprire una parte del parcheggio entro l’estate, in completa sicurezza, in modo che i visitatori ma anche i frequentatori, possano tornare in centro storico senza più questi disagi - e concludono -. Sappiamo bene che i residenti e gli esercenti sono preoccupati, ma l’amministrazione è già al lavoro per mettere in campo soluzioni che possano rendere San Miniato di nuovo accogliente, come dimostrano i lavori in centro, interventi necessari che adesso impattano sulla quotidianità, ma che, siamo certi, saranno un ottimo biglietto da visita per chi verrà a visitarci nei prossimi mesi".

C. B.