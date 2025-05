La città ed i lavori in centro. Sono i giorni più complessi. L’ultimo ‘miglio’ è via Conti

Ultima trance. Il mega cantiere che opera nel cuore del centro storico di San Miniato si è spostato nella parre finale di via Conti, la più stretta e problematica. Qui si lavorerà a pieno ritmo per tutto il mese, con un crono programma fitto e che non consente rallentamentoiper arrivare dritti all’obiettivo fissato e, per certi versi categorico: concludere la riqualificazione della strada fino a piazzetta del Fondo, e della piazza del popolo entro il 20 giugno. Appena in tempo per aprire le porte della città ad un carrellata di eventi che attraverseranno tutta l’estate e che sono linfa fondamentale per il commercio. Sono questi anche i giorni più disagevoli per tutti, per i negozi e per i cittadini: i camminamenti che consentono il passaggio pedonale da via Conti vengono chiusi in alternanza per consentire la realizzazione delle demolizioni necessarie ai lavori vicino alla case. La parte finale di via Conti – si sapeva – è la più problematica anche perché dovrà ricongiungere la nuova pavimentazione in pietra con via Conti. Da quanto abbiamo appreso, tuttavia, tutta l’operazione sta rispettando – pur facendo i conti con il maltempo – il programma dei lavori che è stringente. Una normalità complessa, quella che sta vivendo San Miniato dov’è entrata in vigore anche la versione estiva della ztl che, a sua volta, "impatta" con una città ingessata dai lavori e "povera" di posti auto per la chiusura completa del Cencione a causa delle frane del febbraio e del marzo scorso. Su questo fronte comunque l’amministrazione ha fatto sapere che il grande parcheggio a servizio del centro, con l’estate, pur a scartamento ridotto, tornerà a dare fiato al turismo e alle presenze.

C. B.