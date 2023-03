La Cisl sbarca a Ponte a Egola La nuova sede

Una nuova sede. La Cisl potenzia la sua presenza nel Cuoio. Oggi alle 11il segretario generale della Cisl di Pisa Dario Campera inaugurerà la nuova sede del sindacato a Ponte ad Egola. Al taglio del nastro anche il primo cittadino Simone Giglioli. La sede sorge in piazza Guido Rossa ed è dotata di una sala riunioni e di uffici destinati al centro di assistenza fiscale, al patronato Inas, alle categorie dei lavoratori attivi e ai pensionati. La sede sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdi mattina e i giorni di martedì, giovedì e venerdi pomeriggio. "Quella di Ponte ad Egola vuol essere una casa aperta a tutti: a chi un lavoro (ancora) non ce l’ha, a chi ce l’ha ma è precario o sottopagato, ai pensionati. Tutti questi uomini e donne, italiani e stranieri, troveranno qui un luogo in cui trovare ascolto, informarsi sui propri diritti, formarsi e confrontarsi. Potranno usufruire dei nostri servizi fiscali e del patronato – spiega una nota –. Saranno seguiti, all’occorrenza, nell’avvio di vertenze". Nella casa della Cisl i cittadini troveranno anche gli operatori dell’associazione dei consumatori Adiconsum, degli inquilini Sicet, mentre l’Anolf si occuperà, in particolare, dei diritti degli immigrati.