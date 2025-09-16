La campanella a Pontedera: "Spazio di dialogo e lealtà. Dire basta all’indifferenza"

Le bandiere della Palestina che sventolano sulla passerella, quella della pace affisse sui cancelli, la prima campanella, il minuto di silenzio per le vittime delle guerre all’Ipsia e il tradizionale saluto dei rappresentanti delle istituzioni nelle scuole. Il Villaggio scolastico di Pontedera è tornato ad accogliere, seppur con orari sfalsati in questa prima settimana, gli oltre 6mila studenti che arrivano da tutta la Valdera e non solo.

A salutare gli studenti presenti l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, l’assessore comunale Francesco Mori e il provveditore Andrea Simonetti. Dal Montale all’Ipsia passando per il XXV aprile, il Fermi e poi il Marconi per portare ai ragazzi un messaggio di speranza e di pace in tempo di guerre. All’Ipsia Pacinotti, alle 10, si è tenuto anche un minuto di silenzio per le vittime dei conflitti, a Gaza e in ogni altra parte del mondo. "Non vogliamo essere indifferenti" ha spiegato ai suoi studenti la presidente del Pacinotti, Maria Giovanna Missaggia.

"L’auspicio è che questo anno scolastico si possa iscrivere all’interno di un percorso fatto di due parole: dialogo e lealtà – così Mori ai ragazzi – dialogo tra tutte le componenti del mondo della scuola. Voi siete una delle componenti più importanti e preziose della scuola. Siete gli attori e le attrici principali, lo siete voi studenti, lo sono i vostri insegnanti e tutta quella parte complessa che rappresenta e costruisce ogni giorno la sfida che la comunità scolastica è chiamata a vivere. L’augurio è che questo sia un anno nuovo che possa chiamare ciascuno di voi e di noi ad una responsabilità condivisa". L’assessora Nardini saluta gli studenti citando la partigiana e costituente Teresa Mattei. "Voi non siete il futuro, siete già il presente, siete già cittadini e cittadine. La scuola non deve essere luogo di competizione smodata, dove si parla solo di meriti senza parlare di uguaglianza. Noi vogliamo parlare di uguaglianza, di educazione alle differenze e di parità. Perché la scuola prima di tutto è questo".

Luca Bongianni