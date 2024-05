PONTEDERA

“La biodiversità: giocata, mangiata e raccontata” sarà protagonista oggi dalle 16 al Circolo Arci Il Romito con ingresso gratuito per adulti e bambini. Organizza associazione Viviteatro in collaborazione di Circolo Arci Rinascita, Buon Pro e il sostegno della sezione soci Valdera del supermercato Unicoop Firenze. L’appuntamento è presentato dalla dott.ssa Maria Triggiano e si parlerà di ecologia, diversità, rispetto per l’ambiente, sostenibilità, e difesa degli animali in via d’estinzione con i bambini, che potranno interagire e confrontarsi.