La biblioteca scolastica dell’istituto Sacchetti. Inaugurata dal sindaco

E’ stata inaugurata ieri la biblioteca Trecentonovelle, dell’istituto comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato. A tagliare il nastro nella sede di via Rondoni sono stati il sindaco Simone Giglioli insieme al preside Andrea Fubini, mentre il taglio del nastro, in comtemporanea, nella sede di via Capponi è stato realizzato dall’assessore alla cultura Loredano Arzilli. La biblioteca Trecentonovelle ha un patrimonio di circa 800 volumi, tra libri e riviste, ed è un ambiente ideale per la promozione della lettura; è inserita nella Rete Bibliolandia, che comprende 58 biblioteche dislocate su tutto il territorio della provincia di Pisa. "L’idea di realizzare una biblioteca è nata circa due anni fa come proposta di riqualificazione di alcuni ambienti scolastici", ha dettoSilvia Profeti, referente di plesso e coordinatrice del progetto".