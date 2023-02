La biblioteca Luzi tra concerti di violino duetti e arie d’opera

La biblioteca come luogo di cultura a trecentosessata gradi. Così la biblioteca "Luzi" di San Miniato, in collaborazione con Canto Rovesciato, organizza un cartellone di concerti di musica classica e lirica, a cura del maestro Alessandro Licostini e presentati dal maestro Simone Faraoni. Il via il 24 febbraio, alle 21.15, con recital violino e pianoforte, con Damiano Tognetti al violino e Loris Forte al piano. Venerdì 31 marzo, sempre alle 21.15, ci sarà il recital clarinetto e pianoforte, con Alessandro Licostini al clarinetto e Simone Faraoni al piano. Venerdì 28 aprile, stessa ora, sarà la volta del recital lirico, con la soprano Vittoria Licostini e Simone Faraoni al piano. E ancora. Venerdì 20 ottobre, sarà la volta del pianista Carlo Solinas, vincitore del Concorso Internazionale "Città di Albenga".

Venerdì 18 novembre - già in pieno novembre del tratufo – serata con duetti e arie d’opera, con il soprano Silvia Spessot, il baritono Gonzalo Godoy Sepùlveda e Francesca Giovannelli al pianoforte.

Info: 0571 406710.