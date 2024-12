La biblioteca comunale festeggia 70 anni di vita

Una storia lunghissima, ben 70 anni, per la biblioteca comunale di Pontedera che è cresciuta insieme alla sua città. E per ricordare quest’avventura il Comune ha deciso di consacrare questo importante traguardo con una festa. "Il programma delle celebrazioni è davvero vasto – ribadisce l’assessore Francesco Mori – Ci sarà anche una serie di eventi dedicati ai bambini che inizierà prima di Natale con la Biblioteca dei ragazzi e che culminerà a febbraio con Ecofor fiabe che coinvolgerà personaggi importanti del mondo della letterature e del teatro come Francesco Niccolini".

I giorni clou della festa saranno il 13 e il 14 dicembre con due giornate ricche di appuntamenti. Il primo giorno, venerdì, sarà dedicato prevalentemente agli addetti ai lavori, agli studiosi, un’occasione per fare formazione. Mentre il sabato sarà il giorno dedicato ai cittadini per aprire la biblioteca alla comunità. "Sarà l’occasione per provare a raccontare che cosa è questa biblioteca – aggiunge Mori – Un posto dove si incontrano anche teste pensanti e dove si possono buttar giù nuove coordinate per attrarre sotto tanti punti di vista le persone. La biblioteca è uno dei luoghi dove si scrive la storia di una città. E visto che siamo in un’epoca di grandi cambiamenti culturali ed economici occorre rimettere le biblioteche al centro della vita delle comunità".

"In biblioteca i cittadini possono trovare un lavoro animato da professionisti che mettono anima ed energia per dare vita a queste iniziative – spiega Francesca Pepi –. In questa due giorni parteciperà anche l’Associazione italiana biblioteche e avremo il piacere di ospitare il direttore dell’istituto centrale".

A febbraio infine, grande spazio alle fiabe grazie ad Ecofor Spa che si avvarrà del contributo di Niccolini, drammaturgo e sceneggiatore che per 30 anni ha lavorato con Marco Paolini. "Sarà una settimana di spettacoli dedicati a fiabe e ambiente".

