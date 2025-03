L’8 marzo con Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

PONTEDERA Celebrare la giornata internazionale della donna attraverso il dialogo con due autori: Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. L’8 marzo, dopo l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Eunice al primo piano di palazzo rota, si terrà, nei locali della Bellaria alle ore 18, la presentazione del loro ultimo libro "La regina dei sentieri", Sellerio editore. Protagoniste del romanzo sono due donne, appunto, Corinna Stelea, sovrintendente di polizia giudiziaria, e l’amica Serena Martini, chimica e sommelier, che si trovano a indagare su un cold case tra i vigneti e le uve rosse della Maremma toscana. Corinna è determinata a risolvere il caso, mentre Serena, impegnata tra famiglia e ricerca di lavoro, si ritrova coinvolta suo malgrado. L’indagine si concentra quindi sul conflitto tra marketing e tradizione, e questo permette alla coppia Malvaldi-Bruzzone di divertirsi e divertire il lettore con digressioni e ragguagli di teoria e pratica dell’enologia. E sarà proprio il vino, degustato in compagnia, a mostrare la strada verso la soluzione. Compagni di vita e di scrittura, entrambi chimici e appassionati di gialli, presenteranno, in collaborazione con la libreria Carrara, alla Bellaria di Pontedera il loro ultimo romanzo. Malvaldi e Bruzzone hanno scritto e pubblicato a quattro mani Leonardo e la marea (Laterza, 2012) e Chiusi fuori (Mondadori, 2022) e, con Sellerio, Chi si ferma è perduto (2022). Malvaldi è noto al grande pubblico per aver creato la serie dei vecchietti del BarLume edita da Sellerio. L’appuntamento fa parte del ricco programma di Pontedera delle Donne, che si inserisce nel più ampio cartellone di Toscana delle Donne. Alla presentazione interverranno l’assessora regionale Alessandra Nardini e l’assessora comunale Sonia Luca. A seguire c’è la possibilità di partecipare alla cena organizzata dal gruppo sportivo Bellaria per celebrare l’8 marzo.