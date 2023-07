Keu, bonifica più vicina "A settembre il via alla rimozione dei cumuli"

di Nicola Pasquinucci

"Il sopralluogo è andato bene". Non nasconde il suo ottimismo Francesco Rossi, amministratore della Green park di Pontedera nell’annunciare che la rimozione dei terreni contaminati dal Keu potrà finalmente prendere il via, presumibilmente a inizio settembre. Le condizioni favorevoli, ora, ci sarebbero tutte. "I test hanno dato un ottimo riscontro", puntualizza Rossi che ieri mattina ha accolto i tecnici di una società del nord Italia per concordare tempi e modi per portare via i terreni avvelenati in modo da far decollare la vendita dei lotti dove sorgeranno abitazioni. Un’operazione non semplice che dovrà ancora superare alcune fasi, ma che da ieri sembra arrivata a una svolta.

Le analisi effettuate su 3 dei 14 cumuli presenti al Green park, hanno evidenziato che non ci sono problemi per la rimozione e il trasporto, ma resta da effettuare i test su altri cumuli in quanto sono già passati 6 mesi dai precedenti controlli. Un limite di tempo che non permette di conferire nelle discariche questo tipo di rifiuti. Resta quindi un’attesa di pochi giorni che però non dovrebbe portare brutte sorprese. "La prossima settimana - prosegue l’amministratore - ci sarà un ulteriore incontro, ma in un’altra sede per definire i restanti punti e stilare il programma completo".

Ci sono infatti alcuni nodi da sciogliere su come trasportare i cumuli. "L’operazione potrebbe durare circa 20 giorni - continua Rossi - Ma dobbiamo capire se è meglio effettuare la rimozione e il trasporto in un’unica soluzione o se è meglio procedere per tappe. Certo è che ci vorranno diversi camion". In pratica resterà da decidere se ingaggiare un grande numero di tir per portare via in pochi giorni i terreni contaminati o se noleggiarne meno e programmare più viaggi. Restano dunque questi piccoli dettagli, mentre sembra ormai scontato che dopo l’estate ci sarà la parola fine a questa vicenda che ha creato non poche polemiche. Quel che è certo infatti che le operazione di bonifica inizieranno "nei primi giorni di settembre - conclude Rossi - subito dopo lo stop delle ferie estive. Intanto proseguiremo a lavorare al piano e sistemare le ultime cose burocratiche".