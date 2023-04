Itis Marconi, ecco l’happy hour della tecnica e della scienza

PONTEDERA

All’Itis Marconi di Pontedera è iniziata ieri la dodicesima edizione dell’"Happy hour della tecnica e della scienza", quest’anno Rainbow Edition. E’ stata anche l’occasione per la cerimonia di intitolazione dell’aula magna alle Madri Costituenti, alle donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana. A tagliare il nastro è intervenuta l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini.

"Questa edizione dell’Happy hour della tecnica e della scienza – spiegano dall’istituto diretto dal professor Pierluigi Robino – è frutto della volontà di affrontare il futuro con una visione ampia, colorata, attuale e funzionale a tutte le possibilità che la scuola può dare attraverso il mondo del fare e delle relazioni".

Oltre all’assessora Nardini e intervenuto l’assessore comunale Francesco Mori. Entrambi gli amministratori hanno espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa. La dedica dell’aula magna alle Madri Costituenti, con la apposizione di una targa, si inquadra in un percorso, condiviso con gli altri istituti superiori pontederesi e portato avanti insieme all’amministrazione comunale e alla associazione Toponomastica Femminile, per l’intitolazione a figure femminili delle piste ciclabili cittadine e che, nell’atrio di Palazzo Stefanelli, vede, proprio in questi giorni, l’allestimento di una mostra su questi temi. L’Itis Marconi ha anche intitolato alcuni spazi a donne che, in vari ambiti, hanno scritto pagine di storia, con proposte arrivate dagli studenti.

All’Itcg Fermi in questi giorni è in corso l’evento "Tutti Fermi, i protagonisti siamo noi". Una due giorni di scuola aperta dove vengono condivisi col territorio lavori e progetti svolti dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.