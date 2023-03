Italian Opera Florence presenta "Don Giovanni" La lirica in scena al teatro Verdi di Casciana Terme

Opera lirica in scena per il cartellone di “Teatro Liquido” 2023. Domenica 26 febbraio alle 16 al Teatro Verdi di Casciana Terme, in Viale Regina Margherita 1, Italian Opera Florence presenta "Don Giovanni". Musica di Mozart e libretto di Da Ponte. Regia di David Boldrini. Direttore d’orchestra Marco Severi. Orchestra Italian Opera Florence che cura anche le scene e i costumi. Con Marzio Giossi (Don Giovanni), Omar Cepparoli (Leporello), Alessandro Ceccarini (Masetto), Davide Procaccini (Il Commendatore), Laura Andreini (Donna Anna), Alfonso Zambuto (Don Ottavio), Valentina Rugolo (Donna Elvira), Tatiana Previati (Zerlina), Coro Italian Opera Florence (Contadine e contadini, servi, suonatori e coro di sotterra). Biglietti: I° settore 20 euro Intero, 15 euro Ridotto, II° settore 15 euro Intero, 10 euro Ridotto, Galleria biglietto unico a 10 euro. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 - 3203667354.

Don Giovanni è un’opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart. È il secondo dei tre drammi giocosi che il compositore austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte, il quale attinse a numerose fonti letterarie dell’epoca. Don Giovanni è un nobile cavaliere con una passione sfrenata per le donne. Pur di conquistarle, ricorre a qualsiasi mezzo, compreso l’inganno e la menzogna. Nelle sue imprese coinvolge anche il suo servitore Leporello, il quale è ormai abituato alle follie del suo padrone. La povera Donna Elvira, da lui sedotta e abbandonata, spera ancora di redimerlo; Donna Anna, invece, vuole vendetta: Don Giovanni ha tentato di violentarla e le ha anche ucciso il padre. Don Giovanni intanto si mette a corteggiare la contadinella Zerlina, suscitando la gelosia di Masetto, il suo promesso sposo. Si invaghisce anche della cameriera di Donna Elvira, e per conquistarla mette in atto l’ennesimo inganno.

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro, che dal 29 gennaio al 6 maggio 2023 troveranno casa al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme. La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera, sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico.