Istituto Modartech: "In crescita il network e aumentano studenti"

PONTEDERA

Cresce l’Istituto Modartech e non si arresta l’impatto sul territorio locale e nazionale, dove la Scuola di Alta Formazione di Pontedera ha aumentato le sinergie con le aziende, arrivando a contare un network di oltre 1000 realtà. Oltre 120 studenti in più rispetto all’anno accademico precedente, 200 nuovi iscritti ai corsi, dei quali il 30% proveniente da fuori regione, ed una rete di partner tecnici cresciuta del 50%, arrivando a contare oltre 300 realtà. Guest star della giornata, che si è svolta lo scorso 11 dicembre al Museo Piaggio di Pontedera, Giuseppe Mayer, Ceo di Talent Garden Italia, azienda leader nella formazione digitale in Europa, ed esperto in brand strategy e digital marketing. Insieme a lui anche Paolo Ferragina, professore di Computer Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vincitore del Paris Kanellakis Theory and Practice, il più importante premio informatico al mondo dopo il Premio Turing, ovvero il Nobel della disciplina. "Anche quest’anno registriamo un importante incremento di iscritti e di collaborazioni per sviluppare le nostre attività, – spiega Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech (nella foto al centro). – È un segnale che indica il successo e l’attrattività che la nostra attività riveste anche fuori dai confini toscani".