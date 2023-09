Ispezione Nas in un agriturismo: "Chiusa la piscina non in regolasotto il profilo igienico-sanitario"

SAN MINIATO

"Omissione di garanzie per la corretta conduzione sotto il profilo igienico sanitario della piscina". Per questo motivo i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno multato di 1.000 uro il propritario di un agriturismo situato nel territorio comunale di San Miniato e inviato un’informativa al Comune per i provvedimenti in merito. Il Comune, ricevuto il carteggio dei Nas, e viste le irregolarità riscontrate dal personale dello stesso nucleo dei carabinieri, emesso ordinanza di chiusura al pubblico con effetto immediato della piscina inserita nell’attività agrituristica.

L’attività portata a termine dei militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno, guidato dal tenente colonnello Michele Cataneo, rientra nell’ambito dell’operazione "Estate tranquilla" disposto dal comando dell’Arma. L’ispezione nell’agriturismo è stata effettuata durante controlli di routine. Verficate le omissioni e le irregolarità nella conduzione della piscina – in particolare per la mancanza del documento di valutazione rischi nel quale sono prese in considerazione le criticità che possono rivelarsi nella gestione della vasca – i militari del Nas hanno segnalato il proprietario e titolare di cariche di responsabilità alle autorità sanitaria e amministrativa.

L’attivazione della piscina nell’agriturismo – secondo i riscontri degli stessi carabinieri – era avvenuta con "l’omissione di garanzie per la corretta conduzione sotto il profilo igienico sanitario degli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina stessa". La piscina rimarrà chiusa fino a quando il titolare dell’agriturismo non ne garantirà la regolare conduzione.

gabriele nuti