Iscrizioni alle superiori. Boom all’Ipsia Pacinotti. In calo XXV Aprile e Fermi

di Gabriele Nuti

L’Ipsia Pacinotti è la scuola Secondaria di secondo grado di Pontedera che fa registrare il maggior numero di iscrizioni alla scadenza del 10 febbraio. Il professionale diretto dalla professoressa Maria Giovanna Missaggia ha il maggior incremento di iscritti alle future classi prime rispetto allo scorso anno. Le iscrizioni a febbraio 2023 erano state 110. Quest’anno salgono a 150. Le iscrizioni ai corsi serali del Pacinotti seguono un percorso diverso e sono aperte fino al primo mese del nuovo anno scolastico.

Continua la crescita, inarrestabile da alcuni anni, dell’Itis Marconi, scelto da 339 studenti e studentesse di terza media (lo scorso anno erano stati 313. Nello specifico, in 101 hanno optato per l’indirizzo liceo scienze applicate (nel 2023 erano stati 79), mentre saranno 238 le "matricole" del Marconi a settembre per l’indirizzo tecnico e tecnologico (contro i 234 dell’anno passato). Incremento anche al liceo Montale (scienze umane e linguistico) che avrà 260 nuovi studenti e studentesse nelle classi prime per l’anno scolastico 2024-2025, con la crescita maggiore per l’indirizzo economico sociale.

Il liceo classico e scientifico XXV Aprile e l’Itcg Fermi. I due istituti perderanno un paio di classi ciascuno. Al XXV Aprile il decremento che fa più rumore è quello che farà perdere una classe prima al classico Andrea da Pontedera, storico istituto cittadino. Attualmente le prime sono due. Da settembre sarà solo una visto che gli iscritti sono 24 (20 in meno del 2023-2024). Per quanto riguarda lo scientifico il calo è considerevole per l’indirizzo scienze applicate (45 i nuovi, 20 in meno dell’anno passato). E’ evidente come per le scienze applicate la perdita del XXV Aprile sia andata a favore dello stesso indirizzo all’Itis Marconi. Sale di cinque (passando dai 77 di quest’anno agli 82 del prossimo) il numero degli iscritti all’indirizzo scientifico tradizionale del XXV Aprile.

Decremento importante all’Itcg Fermi dove i nuovi iscritti sono 164 contro i 220 del 2023. Nello specifico sono 97 all’indirizzo amministrazione finanza e marketing (nel 2023 erano stati 111), 24 al turistico (31), 16 al Cat-ex geometri (32), 27 ad agraria (46). Questi numeri sono suscettibili di cambiamenti tra ritardatari e chi decide di cambiare scuola. Il problema di chi decide di passare da un istituto a un altro si pone quando la scelta viene presa a metà anno quando c’è il rischio molto concreto di non trovare posto nella nuova destinazione perché le classi sono già formate e numerose. "I ragazzi e le famiglie – dice il dirigente del Fermi, Luigi Vittipaldi – devono essere ben consapevoli delle scelte che fanno perché poi è spiacevole dover dire di no a chi vuol cambiare scuola".