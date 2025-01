"Io, quante storie". Scrittura creativa

"Io, quante storie. Dalla vita al racconto: scrivere per non dimenticare": tornano alla libreria Roma i corsi di scrittura creativa di Sebastiano Mondadori, scrittore, docente di scrittura creativa, fondatore e docente della scuola di scrittura creativa Barnabooth. Il 14 gennaio partirà il corso di scrittura di livello avanzato, per coloro che hanno frequentato la prima sessione. Le lezioni si terranno alle 17.30 il 14 e 28 gennaio; 11 e 25 febbraio, 11 e 25 marzo. Il 4 febbraio partirà invece il corso di scrittura creativa di primo livello, per chi ha voglia di iniziare quest’avventura. Le lezioni si terranno sempre alle 17:30 il 4 e 18 febbraio; 4 e 18 marzo; 1 e 15 aprile. Prenotazioni: [email protected].