Investimenti in Valle. Case di comunità ma anche parcheggi e più sicurezza

Una cifra record, mai vista a questa latitudine, che andrà a cambiare il volto strutturale della sanità del territorio, incluso l’ospedale Santa Maria Maddalena. La Asl Nord Ovest ufficializza il cronoprogramma dei lavori relativi alle strutture sanitarie in Alta Valdicecina, dove sono previsti investimenti per 33 milioni di euro. Con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza saranno realizzate, a Volterra la Casa di Comunità, con la fine dei lavori prevista per l’inizio del 2026, e la Cot (acronimo di ccentrale operativa territoriale), con la fine dei lavori per il 2024 Mentre a Pomarance, entro i primi mesi del 2026, sarà ultimata la Casa di Comunità. Altri interventi, finanziati dal Piano Nazionale Complementare, riguardano l’ospedale e la sua messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Anche in questo caso la fine dei lavori è stata fissata per il 2026. Non dimentichiamo il programma di superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Sono in corso i lavori per la realizzazione del parcheggio della Rems, con la conclusione nel 2024 e sempre nel 2024 partiranno i lavori del primo stralcio che prevede 20 posti letto nella residenza Rems.

Anche in questo caso i lavori dovrebbero concludersi nel 2026, quando partirà il cantiere per la realizzazione del secondo stralcio per altri 20 posti letto. Un cantiere, quello per la nuova residenza per le misure di sicurezza, che ha conosciuto un grosso stop a causa del rincaro alle stelle dei materiali. Sarà rivisto il parcheggio ospedaliero che non sarà più multipiano, ancora per via dei costi impazziti delle materie prime, e la nuova Rems sarà realizzata in due diversi lotti proprio in virtù della curva crescente dei prezzi, ma non verrà meno il progetto originario che prevede 40 nuovi posti letto. Per quanto riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ospedale, la Regione e la Asl hanno da tempo inserito il progetto nell’accordo di programma, da finanziare da parte del ministero della salute, per il quale sono previsti 7 milioni di euro che permetteranno di effettuare interventi che valorizzeranno in maniera adeguata i servizi sanitari dell’Alta Valdicecina, a vantaggio di tutti i cittadini del territorio. "Esprimo gratitudine a enti, istituzioni, tecnici che con determinazione e impegno hanno superato le sfide attuali, garantendo un futuro più solido per l’ospedale di Volterra attraverso la conferma di risorse economiche indispensabili e necessarie. - commenta il sindaco Giacomo Santi - Gli ingenti investimenti sul sistema sanitario sono una speranza in questi tempi di incertezza". "Tutto anche a conferma dell’importanza dell’ospedale di Volterra all’interno della rete aziendale" sottolinea la Asl Nord Ovest.