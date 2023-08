Interventi assistenziali con i fondi Pnrr: Sds a caccia di progetti a Valdicecina

La Società della Salute indice un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti del terzo settore come partner di co-progettazione per la realizzazione di interventi nell’ambito del Pnrr. Ecco gli interventi richiesti: inclusione e coesione, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, sostegno alle persone vulnerabili e , interventi per rafforzare i servizi sociali domiciliari volti a garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. Il tutto attraverso l’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa) e la formazione specifica operatori. C’è tempo fino a venerdì 8 settembre per presentare domanda da parte degli enti del terzo settore. Il bando e le informazioni sul progetto possono essere reperiti sul sito della Società della Salute Alta Valdicecina-Valdera e sui portali web dei Comuni aderenti alla Sds.