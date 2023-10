Internet e guasti: "Altri i responsabili"

I disagi e i guasti alla linea internet? Dopo le proteste raccolte anche dal Pd di Pomarance, Tim precisa: "che l’infrastruttura di rete in fibra ottica – scrive in una nota – che serve il comune di Pomarance è di proprietà del gestore pubblico al quale vanno indirizzate eventuali richieste di maggiore copertura". Tim sottolinea "di avere la responsabilità della manutenzione della sola tratta aerea di rete che serve da collegamento di giunzione più volte oggetto di danneggiamenti da parte di terzi, così come avvenuto in occasione del guasto del 2 ottobre. Si sottolinea, al riguardo, che questa infrastruttura viaggia per circa 30 km in palifica in zone rurali soggette a movimentazioni di mezzi agricoli e attività venatorie. In tutti i casi di guasti fin qui registrati l’azienda è intervenuta ripristinando in giornata".